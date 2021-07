Oslo hakkab elektritõukeratastega võitlema

Elektritõuksidest on saanud paljudes maailma linnades lõhestav küsimus, kuivõrd osa näevad neid mugavuse, teised aga tüütuse või suisa ohuallikana.

Lisaks keelatakse tõukerataste rentimine kella üheteistkümnest õhtul viieni hommikul, mil inimesed on tõenäolisemalt purjus.

«See on paljudele meie linnas jätkusuutmatu olukord, eriti pimedatele, vaegnägijatele, ratastooli kasutajatele ja vanuritele,» ütles linnavolinik Sirin Stav, kes vastutab keskkonna ja transpordi eest.

Norra arstid lõid läinud nädalal häirekella, kui teatasid, et on täheldanud elektritõuksidega seotud õnnetuste kasvu. Aasta algusest on Oslos olnud 856 õnnetust, neist 57 protsenti öötundidel.