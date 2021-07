Välismaa lühiuudised

Venemaal sündis koroonasurmade rekord

Venemaa teatas eile rekordilisest 780 koroonasurmast viimase ööpäeva jooksul, ametlikel andmetel tuvastati ööpäevaga ka 24 702 uut nakatumist. Koroonaviiruse Delta variant on viimastel nädalatel Venemaal kaasa toonud karmi kolmanda viiruselaine. Hullemaks muudab olukorra see, et hinnanguliselt on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud vaid 13 protsenti venemaalastest. Eelmisel nädalal avaldatud sõltumatu uuringu järgi ei kavatse 54 protsenti elanikkonnast end koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Haiguspuhangu keskmes Moskvas on vaktsineerituse tase viimasel ajal siiski tõusnud, sest linnavõimud on kehtestanud kõigile teenindussektori töötajatele vaktsiinikohustuse. AFP/BNS