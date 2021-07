Valitsusvastased meeleavaldused said pühapäeval alguse San Antonio de los Bañose linnas, kuid on nüüdseks levinud üle terve riigi. Linnades on süüdatud autosid ja rüüstatud poode, võimud on vastanud kumminuiade, pisargaasi ja kinnipidamistega. Kommunistlikul Kuubal on sanktsioneerimata avalikud kogunemised ebaseaduslikud ja seetõttu esineb proteste harva.