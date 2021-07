Londoni linnapea kutsus säilitama maskikohustust ühistranspordis

«Ma olen korduvalt selgelt öelnud, et kõige lihtsam ja turvalisem variant oleks valitsusele olnud säilitada üleriigiline nõue kanda ühistranspordis maski,» ütles Khan avalduses.

Peaminister Boris Johnson ja terviseminister Sajid Javid on öelnud, et kõik koroonapiirangud Inglismaal tühistatakse 19. juulil ning edasine on inimeste enda vastutus.