VANDENÕU ⟩ Iraani luure plaanis USAs ajakirjaniku röövida ja ta meritsi Venezuelasse toimetada

Süüdistuse kohaselt püüdis võrgustik leida võimalust, kuidas röövida New Yorgis Brooklyni linnaosas Iraani päritolu naisajakirjanik, ta kiirkaatriga merele viia ja seejärel toimetada Venezuelasse ehk riiki, mis omab häid suhteid Iraani režiimiga.

FBI New Yorgi büroojuht William Sweeney ütles, et juhtum kõlab filmilikult. «Me väidame, et Iraani valitsuse poolt toetatud grupil oli vandenõu röövimaks USAs elav ajakirjanik meie riigi pinnal ja ta vastu tahtmist tagasi Iraani toimetada,» ütles ta.