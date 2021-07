Aastate jooksul läbis tema isa Guo Gangtang mootorrattal rohkem kui pool miljonit kilomeetrit ja kontrollis võimalikke vihjeid oma poja kohta, kuid tulutult. Pühapäeval sai Guo aga kauaoodatud rõõmusõnumi ja kinnituse selle kohta, et tema poeg on leitud. DNA-test tõestas, et tema poeg on Henani provintsis elav 26-aastane õpetaja Guo Xinzhen.