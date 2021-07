EL algatab LGBTQ õiguste asjus Ungari suhtes rikkumismenetluse

Kõrge EL-i allikas ütles AFP-le, et Brüssel saadab kolmapäeval peaminister Viktor Orbáni valitsusele hoiatuskirja ja alustab neljapäeval rikkumisprotseduuri.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen hoiatas eelmisel nädalal, et EL kasutab kõiki tema võimuses olevaid vahendeid sundimaks Ungarit seadust tühistama või seda muutma.

«See seadus on häbiplekk. See on karjuvas vastuolus Euroopa Liidu väärtustega,» ütles von der Leyen Euroopa Parlamendi istungil. «Kui Ungari olukorda ei paranda, kasutab komisjon oma volitusi lepingute kaitsjana.»