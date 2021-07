Rootsi mõistis noarünnakus süüdistatud afgaanile eluaegse karistuse

Noamees ütles kohtuistungil, et mäletab vaid kolme rünnakut, kuid kohtu hinnangul ei seadnud ta kahtluse alla seda, mida hagejad sündmuste ahela kohta rääkisid.

Ründaja kõneles kohtus ka oma vaimse tervise probleemidest ning rõhutas, et rünnak juhtus eriti raskel ajal, mil keegi võõras ärritas ta üles väitega nagu poleks jumalat olemas. Seejärel ta läkski koju noa järele.

Kellelgi ohvritest ei olnud ründajaga varasemaid kokkupuuteid ja see osutab rünnakute juhuslikkusele. Siiski leidis kohus, et mingit vahet noaründaja inimestel tegi, näiteks ei rünnanud ta teele jäänud koolitüdrukuid.

Kohus peatati juuli alguses süüdistatava vaimse tervise kontrollimiseks, mis aga viis järeldusele, et süüteod «ei olnud sooritatud raske vaimse häire mõju all».

Kuigi kohus ei suutnud täielikult kindlaks teha, kas ta kavatses ohvreid tappa, peeti tõendatuks, et noamees siiski teadvustas võimalikku ohtu kõigi ohvrite elule. Kohus leidis, et mees on süüdi seitsmes tahtliku mõrva katses.