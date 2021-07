Afganistanist põgenes Tadžikistani veel 347 inimest

Riiklik uudisteagentuur Khovar edastas piirivalve aruandele tuginedes, et pagulased, kellest enamik olid tüdrukud, olid oma elu päästmiseks põgenenud Talibani eest.

Khovari andmetel suri piiriületusel kaks väikelast.

Riik seisab silmitsi kriisiga, kuna talibid on asunud pealetungile ja üha enam territooriume oma kontrolli alla võtma ning valitsusväed peavad lahinguid mitmel rindel korraga. See on tinginud uue põgenikelaine.

ÜRO teatas pühapäeval, et konflikti kasvamine Afganistanis toob kaasa üha enam kannatust niigi vägivallast laastatud riigis ja kutsus toetama riiki finantsabiga.

Paljud viimase kahe aastakümne jooksul USA ja NATO vägedega koos töötanud inimesed kardavad Talibani võitlejate kättemaksu, kes soovivad pärast USA vägede lahkumist Kabulis võimalikult kiiresti võimu tagasi saada.

Briti peaminister Boris Johnson tunnistas eelmisel nädalal, et ei ole Afganistani tulevikus kindel. Ta avaldas lootust, et aastakümnete vältel Afganistani elanike kaitseks valatud veri ja kulutatud varandused ei ole ilmaasjata.

Talibani ja Afganistani valitsuse rahukõnelused Dohas on kokku kuivanud ja Talibani näib ootavat ees täielik sõjaline võit. Taliban teeb suuri edusamme Afganistani hõivamisel ja kinnitab, et on saavutanud kontrolli juba 85 protsendi üle riigist.