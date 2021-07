Kuuba lubab aasta lõpuni tollivabalt toitu sisse tuua

Peaminister Manuel Marrero ütles telepöördumises, et nendele sissetoodavatele kaupadele ei seata piiranguid kuni aasta lõpuni. Seejärel on valitsusel kavas olukorda uuesti hinnata.

Üks protestijate peamisi nõudeid oli see, et riiki tulijatel oleks võimalik tuua tollivabalt sisse toitu, ravimeid ja isikliku hügieeni tarbeid.

Mattero kinnitas telepöördumises, et alates esmaspäevast need piirangud enam ei kehti. «See on meede, mis on jõus 31. detsembrini. Seejärel hindame olukorda,» rääkis ta.