India internetiseadus ohustab sõnavabadust

Ametnikud püüdsid kriitikat piirata Twitterile ettekirjutusi tehes, nõudes säutsude blokeerimist. Twitter täitis ettekirjutusi vaid osaliselt.

Suhted Twitteri ja peaminister Modi valitsuse vahel on sellest ajast üksnes halvenenud.

Tüli keskmes on nüüd laia mõjuga internetiseadus, mis surub Twitteri ja Facebooki valitsuse otsese kontrolli alla. Ametnike sõnul on uued reeglid mõeldud väärinformatsiooni ja vihakõne vaigistamiseks, andes kasutajatele rohkem võimalusi edastatud sisu vaidlustamiseks.

Kriitikud seevastu muretsevad, et see võib viia täieliku tsensuurini, kuna digivabadusi on alates Modi ametisse astumisest 2014. aastal järjest piiratud.

Politsei on teinud Twitteri kontorites läbiotsimisi, süüdistades selle India haru juhti Manish Maheshwarit vihkamise levitamises ning indialaste tunnete solvamises. Maheshwari keeldus eelmisel nädalal ülekuulamisele ilmumast, ehkki politsei kinnitas, et ei kavatse teda vahistada.

«India kavad internetiga paistavad sarnanevat Hiinas kehtestatud suletud ökosüsteemiga,» leidis Twitteri India haru endine juhtivametnik Raheel Khursheed. «Twitteri juhtum on proovikivi, milliseks Interneti tulevik Indias kujuneb,» lisas ta.

«Iga internetiettevõte teab, et India on mastaabilt suurim turg,» märkis tehnoloogiaanalüütik Jayanth Kolla. Tema sõnul on võimalus Indiast lahkuma sundida nupp, millele vajutamisel on suur mõju.

Veebruaris teatavaks tehtud uued reeglid rakenduvad sotsiaalmeediaettevõtetele, voogedastusplatvormidele ja digiuudiste edastajatele. Need hõlbustavad valitsusel enam kui viie miljoni kasutajaga sotsiaalmeedia platvormide puhul info eemaldamist, kui see on valitsuse arvates ebaseaduslik.

Ka eraisikud saavad ettevõttelt materjali eemaldamist taotleda. Kuid kui valitsus ise märgistab sisu ebaseadusliku või kahjulikuna, tuleb see eemaldada 36 tunni jooksul. Keeldumise korral võidakse kriminaalvastutusele võtta.

Sotsiaalmeediaettevõtetelt nõutakse samuti, et nad lisaks India suveräänsust, riiklikku julgeolekut ja avalikku korda ohustavate postituste eemaldamisele teeksid selgeks nende algallika.

Ettevõtted ja aktivistid kardavad, et selle abil sunnitakse meediaettevõtteid paljastama valitsuskriitiliste postituste autoreid. Modi hindunatsionalistlikku valitsust süüdistatatkse digiautoritaarse õhkkonna loomises.

Internetivabaduse sihtasutuse tegevjuhi Apar Gupta sõnul tuleb uute reeglite puhul internetiplatvormide vastu nii palju kaebusi, et edaspidi inimesed hoiduvad neid vabalt kasutamast ja see viib enesetsensuurini.

Valitsus leiab, et reeglid on indialaste huvides ning võimestavad nende õigusi.

«Sotsiaalmeedia kasutajad saavad kritiseerida Narendra Modit, nad saavad kritiseerida valitsuse poliitikat ja esitada küsimusi,» ütles endine infotehnoloogiaminister Ravi Shankar Prasad eelmisel kuul ajalehele The Hindu.