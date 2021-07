Euroopa kohus: Poola süsteem kahjustab kohtute sõltumatust

Tegemist on sel nädalal juba teise olulise kohtuotsusega kuus aastat kestnud vaidluses. Poola põhiseaduskohus otsustas kolmapäeval, et Euroopa Kohtu (CJEU) meetmed Poola justiitsreformi vastu pole põhiseaduspärased ega siduvad.

Poola valitsus on viimastel aastatel Euroopa Liidu õigusalaseid samme järjest enam ignoreerinud, leides, et need on poliitiliselt motiveeritud.