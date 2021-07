LAVi valitsus tahab saata rahutusi ohjeldama 25 000 sõdurit

Seisakud põllumajanduses, tehastes ja naftatöötluses on hakanud oma mõju avaldama ning kasvab mure toidu ja kütuse pärast.

Praeguse seisuga on rahutused nõudnud 72 inimelu ja kinni on peetud üle 1200 inimese, seisab ametlikes andmetes. Rahutused puhkesid, kui endine president Jacob Zuma alustas oma 15-kuulise vanglakaristuse kandmist.

Rüüstamine on tabanud tarneahelaid ja transpordiühendusi iseäranis KwaZului-Natali provintsis LAVi kaguosas. See mõjutab kauba- ja teenindussektorit üle terve riigi.

Valitsus teatas 208 rüüstamise ja vandalismi intsidendist kolmapäeval, mil sõdurite arvu kahekordistati 5000-le.

Kaitseminister Nosiviwe Mapisa-Nqakula ütles hiljem parlamendile, et on esitanud palve umbes 25 000 sõduri saatmiseks, et rahutusi ohjeldada. Sõdurite saatmise peab kiitma heaks ka president.

Minister ei täpsustanud, millal lisaväed tänavatele tulevad.

Valitsus on olnud surve all suurendada julgeolekujõudude arvu, et peatada vägivald ja likvideerida kahju majandustegevusele.

Praeguse seisuga on rüüstatud umbes 800 jaemüügipoodi, selgub ametlikest andmetest.

President Cyril Ramaphosa kohtus parteijuhtidega ja hoiatas, et mõnes piirkonnas võib varsti valitseda esmatarbevahendite puudus pärast toidu-, kütuse- ja ravimitarneahelate häireid.

Riiklik logistikafirma Transnet kuulutas kolmapäeval välja hädaolukorra olulisel raudteel, mis ühendab Johannesburgi rannikuga.

Durbani sadamalinnas olid sajad inimesed toidupoodide järjekorras, autod moodustasid pikad järjekorrad bensiinijaamades, teatas AFP fotograaf.

Riigi suurim naftatöötlustehas SAPREF sulges oma Durbani tehase, mis täidab umbes kolmandikku riigi kütusevajadusest.

«Paratamatult on meil järgmise paari päeva või nädala jooksul kütuse puudujäägid,» teatas Layton Beard LAVi autode ühendusest.

Kõrgkooli University of the Free State rektori Bonang Mohale sõnul on vägivald kahjustanud Covid-19 vaktsiinide laialijagamist ja ravimitarnet haiglatesse.

LAVi ühe suurima põllumeeste liidu AgriSA juhi Christo van der Rheede sõnul on saagi turule viimine olematu logistika tõttu häiritud. Ta hoiatas, et kui korda varsti ei taastata, ähvardab suur humanitaarkriis.

KwaZulu-Natali suhkrurooistandusi on põlema süüdatud ja mujal on varastatud kariloomi.

Kohalikud on alustanud ka omakaitsegruppide loomist, et kaitsta oma piirkondades taristut. Hiljuti peksis üks selline grupp, kes oli relvastatud toigaste ja tulirelvadega, läbi arvatavad rüüstajad Voslooruse linnas.

Fotod rahvahulkadest, kes veavad minema külmkappe, televiisoreid ja kaste toiduga, on mõjunud paljudele lõuna-aafriklastele ehmatavalt, kirjutas AFP.

Lõuna-Aafrika Vabariigi suulu rahva kuningas kutsus kolmapäeval üles riigis puhkenud rahutuste, rüüstamise ja vägivalla lõpetamisele. Kuningas on LAVi suurimale rahvusrühmale moraalne autoriteet ning tema roll on vaid tseremoniaalne.

Rüüstamine järgnes meeleavaldustele pärast Jacob Zuma vangistamist, keda võimupartei ANC mõned liikmed peavad LAVi vaese elanikkonna eestseisjaks.

Vaesuses sündinud Zuma oli noorena karjapoiss ja ühines ANC-ga, saades selle luurejuhiks võitluses apartheidi vastu. Ta oli kümme aastat vanglas kurikuulsal Robbeni saarel ning kogus kuulsust teiste vabadusvõitlejate nagu Nelson Mandela ja Oliver Tambo kõrval.

Aastal 2009 sai temast LAVi kolmas president, kuid tema ametiaega jäid varjutama lõhestatus ja korruptsioonikahtlused. Aastal 2018 sunniti Zuma parteist lahkuma ning uueks presidendiks sai Cyril Ramaphosa.