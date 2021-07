Dokumentidega tutvunud ajaleht The Guardian kirjutab, et otsus langetati julgeolekunõukogu istungil 2016. aastal 22. jaanuaril, kus viibisid Putini kõrval ka Vene luureagentuuride juhid ja ministrid. Kohtumisel leiti, et Trumpi pääsemine Valgesse Majja aitaks saavutada Venemaa strateegilisi eesmärke, tekitades sotsiaalseid pingeid USAs ning nõrgestades USA presidendi positsiooni läbirääkimistel.