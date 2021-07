ÜLEVAADE ⟩ LAV tahab tuua tänavatele korda hoidma 25 000 sõdurit

Eilse seisuga olid rahutused nõudnud 117 inimelu ja kinni on peetud üle 1200 inimese. Rüüstatud on umbes 800 jaemüügipoodi, riiklik logistikafirma Transnet kuulutas kolmapäeval välja hädaolukorra olulisel raudteel, mis ühendab Johannesburgi rannikuga. Ainuüksi kolmapäeval teatas valitsus 208 rüüstamise ja vandalismi intsidendist.

Kõrgkooli University of the Free State rektori Bonang Mohale sõnul on vägivald kahjustanud ka Covid-19 vaktsiinide laialijagamist ja ravimitarnet haiglatesse, vahendab AFP.