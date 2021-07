Saksamaal on tulvades hukkunud üle 40 inimese

Paduvihmast põhjustatud üleujutused Lääne-Euroopas on nõudnud Saksamaal vähemalt 42 inimelu ja mitukümmend inimest on kadunuks jäänud. Erakordselt tugevad vihmasajud on üle ujutanud ka Luksemburgi, Hollandi ja Belgia, kus on teatatud vähemalt kuue inimese surmast. Saksa kantsler Angela Merkel ütles eile, et on vapustatud laastavatest üleujutustest riigi lääneosas.