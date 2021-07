Kuuba võimud süüdistavad rahutustes muu hulgas sotsiaalmeediat

Uudisteagentuuri AFP asjatundjate hinnangul on parimal juhul tegemist liialdusega.

«Mul on ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et enamus selles internetikampaanias osalenutest olid Ühendriikides ja kasutasid sisu leviku hoogustamiseks automatiseeritud süsteeme. Seda ilma, et näiteks Twitter oleks neid karistanud,» ütles Kuuba välisminister Bruno Rodriguez.