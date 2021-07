Vene Riigiduuma: me ei tunnusta samasoolisi abielusid

«13. juunli nõudis Euroopa Inimõiguste Kohus Venemaalt õigusliku protseduuri sisseviimist samasooliste peresuhete tunnustamiseks. Kõik riigiduuma nõukogu liikmed on Euroopa Inimõiguste Kohtu soovituse suhtes samal arvamusel. See on meile võõraste väärtuste kaelamäärimine. Me ei hakka täitma põhiseadusega vastuolus olevat soovitust,» ütles riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin reedel ajakirjanikele.