Lääne-Euroopa üleujutustes on hukkunud vähemalt 126 inimest

Vihmahood ja üleujutused on välja juurinud puid, paisanud ümber autosid ning lõhkunud sildu ja maju. Mitmed jõed ajavad üle kallaste, mistõttu tänavad on täielikult vee all. Terved külad ja linnaosad on muutunud varemeteks. Saksamaa suurim elektrivõrgufirma Westnetz sõnas neljapäeval, et elektrita on jäänud vähemalt 200 000 majapidamist. Üleujutuste tõttu kannatavad kõige rohkem hõredalt asustatud maapiirkonnad.