Leedu Šalčininkai linn on põgenikekeskusele vastu

Šalčininkai linnapea Zdzisław Palewicz, kes reedese rändekriisi teemalise istungi kokku kutsus, ütles et on plaanile kategooriliselt vastu.

«Mis puudutab koostööd, siis oleme me valmis töötama nagu varem, vastavalt oma võimetele,» ütles ta pressiteate vahendusel. «Me pakume teenuseid. Me otsime kohti ajutise majutuse jaoks, kuid me oleme vastu keskusele, kus põgenikud elaksid tähtajatult.»

Asesiseminister Vitalij Dmitrijev kutsus volikogu mõistmisele ja märkis, et Leedu on silmitsi enneolematu olukorraga. Ta tõi välja, et piiri on ebaseaduslikult ületanud 2000 inimest, neist üle tuhande juulis ning see on kogu riigi probleem.