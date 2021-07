Hollandi peaminister süüdistas ohvriterohketes tulvades kliimamuutust

Euroopa viimaste kümnendite rängimates üleujutustes on hukkunud üle 150 inimese, peamiselt Saksamaal.

«Ma ei taha teha rutakaid järeldusi, kuid on selge, et midagi on toimumas,» ütles reedel üleujutustes kannatada saanud Limburgi provintsi külastanud Rutte.