Vaktsineeritud Briti terviseminister andis positiivse koroonaproovi

«Ma tundsin end eile õhtul veidi uimaselt, seepärast tegin ma täna hommikul süljetesti ja see osutus positiivseks,» ütles Javid Twitterisse postitatud videosõnumis.

«Ma olen nüüd kodus eneseisolatsioonis koos perega, kuni ma saan PCR-testi tulemuse. Ma olen tänulik, et mul on tehtud kaks vaktsiinisüsti. Seni on mu sümptomid väga kerged.»