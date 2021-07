Lääne-Euroopa tulvades on hukkunud 183 inimest

Saksamaal on ametlikult teada 156 surmajuhtumit, kuid võimud on hoiatanud, et ohvrite arv tõenäoliselt kasvab.

Saksamaa enim kannatada saanud liidumaades Nordrhein-Westfalenis ja Rheinland-Pfalzis on elanikud järk-järgult oma kodudesse naasmas. Tunde kestnud ülitugeva vihmasaju ja sellest põhjustatud üleujutuste tõttu varises Rheinland-Pfalzi liidumaal Schuldis 15. juuli öösel kokku kuus maja. Surma sai vähemalt neli inimest. Varingute tagajärjel jäi kadunuks umbes 30, politsei teatel on veel umbes 50 inimest jäänud majade katustele lõksu ja ootavad päästmist. Ametnike sõnul on oht, et Schuldis võib ilmastikuoludele järgi anda veel umbes 25 hoonet.

Juhtiv teadlane süüdistas üleujutustes kliimamuutusi

Suurbritannia endine teadusnõunik Sir David King hoiatas, et maailm liigub jätkuvalt kliimakatastroofi suunas juhul, kui ei leita viise, kuidas temperatuurid Arktikas ning kasvuhoonegaaside emissioonid alla viia.

«Pretsedenditult kõrged temperatuurid Arktikas on toonud endaga kaasa erakordse kuumuse Kanadas ja Loode-Ameerikas ja nüüd ka katastroofilised tulvaveed Belgias, Saksamaal ja Indias,» vahendab teadlase sõnu The Independent.

«Selle mõju on kohalikele kogukondadele laastav ning toob endaga sadu hukkunuid. Need on kliimakriisi ohvrid ja tulevikus hakkavad need ekstreemsed ilmastikunähtused vaid tihenema,» leidis King.

Mehe sõnul ei ole maailmas enam ruumi, et süsihappegaasi edasi atmosfääri pumbata: «Meil on vaja kiirelt leida innovatiivseid meetodeid, kuidas Arktika temperatuurid alla viia. Kui me seda ei tee, siis me oleme teel kliimakatastroofi poole».