Johnson jääb koroonakontakti tõttu töövälisel ajal eneseisolatsiooni

Lisaks Johnsonile on lähikontaktne ka rahandusminister Rishi Sunak, kuid mõlemad osalevad valitsuse pilootprojektis, mis võimaldab neil tööd jätkata. Projektis osalevad inimesed peavad tegema iga päev koroonatesti ja olema töövälisel ajal eneseisolatsioonis.

Vaktsineeritud Javid teatas eile, et andis positiivse koroonaproovi ja jääb eneseisolatsiooni, seda vaid kaks päeva enne enamiku koroonapiirangute tühistamist Inglismaal.

«Ma tundsin end eile õhtul veidi uimaselt, seepärast tegin ma täna hommikul süljetesti ja see osutus positiivseks,» ütles Javid Twitterisse postitatud videosõnumis.

«Ma olen nüüd kodus eneseisolatsioonis koos perega, kuni ma saan PCR-testi tulemuse. Ma olen tänulik, et mul on tehtud kaks vaktsiinisüsti. Seni on mu sümptomid väga kerged.»