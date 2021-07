Rootsis said lapsed tulistamises viga

Rootsis Huddinge vallas Visättras sai üleeile õhtul toimunud tulistamises viga kaks last. Elamupiirkonnas mänginud eelkooli- ja algkooliealine laps said vigastada jalga, nende vigastused ei ole eluohtlikud. Juhtumiga seoses on kinni peetud üheksa inimest, kellest mõnel on politsei teatel sidemeid kuritegelike ühendustega. Võimude teatel ei viita miski sellele, et lapsed oleks teadlikult sihtmärgiks valitud. STT/BNS