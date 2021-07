Taliban mõistis hukka Afganistani suursaadiku tütre röövimise

«Inimrööv on agressioon, mille me karmilt hukka mõistame. Kutsume Pakistani valitsust üles suurendama jõupingutusi kurjategijate tabamisel ja karistamisel, et selline tegevus ei tekitaks kahe riigi vahel vihavaenu,» ütles Talibani eestkõneleja Suhail Shahin.