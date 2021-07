Rahvusvaheline kogukond kutsub Talibani üles rünnakuid lõpetama

USA, Euroopa Liidu ja veel üle kümne diplomaatilise esinduse pöördumine järgnes nädalavahetusel Kataris peetud järjekordsele kõnelustevoorule Afganistani valitsuse ja Talibani vahel, millest loodeti rahuprotsessi algust.

«Talibani rünnak on otseses vastuolus nende lubadusega toetada läbirääkimistel põhinevat lahendust,» seisab pöördumises. «Süütud afgaanid on selle eest eluga maksnud, jätkunud on sihipärased tapmised, tsiviilelanike ümberasustamine, hoonete rüüstamine ja põletamine, elutähtsa taristu hävitamine ning sidevõrkude kahjustamine.»

Pooled on Katari pealinnas Dohas kõnelusi pidanud juba mitu kuud, kuid pole midagi olulist saavutanud. Mässuliste sõjaline edu on tekitanud üha enam pessimismi.

Pühapäeval üllitatud ühisavaldus ei ütle suurt midagi peale vajaduse saavutada õiglane lahendus ning lubaduse kohtuda järgmisel nädalal uuesti.

Talibani kõrgeim juht Hibatullah Akhundzada teatas, et toetab kindlalt Afganistani konflikti poliitilist lahendust. Akhundzada avalduses ei sisaldunud seekord üleskutset relvarahule algava Eidi usupüha ajal. Mitme aasta jooksul on Taliban islami usupühade ajal teatanud lühiajalisest relvarahust, mis algul tekitas lootusi vägivalla püsivamaks vähendamiseks.

Mässulisi on süüdistatud ka selles, et nad on relvarahu tihti kasutanud oma võitlejate koondamiseks ja paremaks varustamiseks, korraldades pärast seda veel ägedamaid rünnakuid.