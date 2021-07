USA ärikogukond Hongkongis pelgab kontrolli interneti üle

Hongkong on olnud pikka aega olnud rahvusvahelise ärikeskusena teisel pool «suurt tulemüüri», mille abil Hiina veebikeskkondade sisu kontrollib.

Peking on aga asunud linna oma autoritaarse mudeli järgi ümber kujundama, vastates kahe aasta eest toimunud demokraatiameelsetele protestidele järjest karmima eriarvamuste mahasurumisega.

Eelmisel aastal vastu võetud Hiina julgeolekuseadust on Hongkongi üle kontrolli saavutamiseks karmilt kasutatud ja seda ka interneti puhul.

Hongkongi Ameerika Kaubanduskoja president Tara Joseph ütles, et valitsus peab ärikogukonna murega arvestama.

«Hongkongi üks peamisi eelisomadusi on see, et te saate minna Google'isse või Facebooki või mis tahes muule platvormile, mida te Mandri-Hiinas sel moel teha ei saa,» ütles ta Bloombergi televisioonile.