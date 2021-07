Von der Leyen: Pegasuse nuhkvaraskandaal on täiesti vastuvõetmatu

«Seda tuleb kinnitada, aga kui see tõele vastab, on see täiesti vastuvõetamatu,» ütles ta ajakirjanikele Prahas.

Washington Post, The Guardian ja Le Monde osutasid eile, et Iisraeli nuhkvarafirma NSO Group on seotud kümnete tuhandete nutitelefoninumbrite andmelekkega üle maailma, sealhulgas on nimekirjas aktivistide, ajakirjanike, ärijuhtide ja poliitikute numbrid.