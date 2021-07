USA ja tema liitlased mõistsid hukka Hiina pahatahtliku kübertegevuse

USA kõrge ametniku sõnul on Hiina «vastutustundetu tegevus küberruumis ühildamatu selle väljaöeldud eesmärgiga olla maailmas vastutustundlik liider».

USA, Euroopa Liit, Suurbritannia, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, Jaapan ja NATO on ametniku sõnul ohu ees ühtsed ja paljastavad, kuidas Hiina rahvusvahelisi kübervõrke sihikule võtab.

Hiina julgeolekuministeerium «kasutab kriminaalseid palgahäkkereid, et viia läbi loata küberoperatsioone üle maailma, sealhulgas isiklikuks rikastumiseks», ütles ametnik.

«Me oleme teadlikud teadetest, et HKP (Hiina Kommunistliku Partei) valitsusega seotud häkkerid on viinud läbi lunavara operatsioone erafirmade vastu, mis on hõlmanud mitme miljoni dollarini ulatuvaid lunarahanõudeid.»