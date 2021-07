Saksa külad võivad jääda üleujutuste järel puhta veeta

«Paistab, et taristu on nii hullult kahjustada saanud, et mõnel paigal ei ole joogivett nädalateks või kuudeks,» lausus Altenahri linnapea Cornelia Weigand väljaandele Bild. «On selge, et meie kogukond hakkab olema väga teistsugune, sest need hooned, mis andsid piirkonnale ilme 50, 100 või 150 aasta jooksul, tuleb maha lammutada,» lisas ta.