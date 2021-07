INTERVJUU ⟩ Brüsseli mõttekodalane: aasta 2015 tegi Euroopa parempoolsemaks

Tellijale

Selles, et Euroopa poliitiline elu on üldiselt liikunud pigem paremale, on Freudensteini hinnangul süüdi 2015. aasta migratsioonikriis. Praegu sisserändel tema arvates nii suurt mõju poliitikale ei ole, kuid võib olulise teemana naasta.

Ükskõik, kas vaadata Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni seisukohti või näiteks europarlamendis käivaid debatte, tundub, et paremtsenter ja paremäärmuslus domineerivad ning vasakpoolsus on kuidagi kadunud. Mis on juhtunud? Miks on Euroopa muutunud nii parempoolseks?

Juhtunud on ilmselgelt aasta 2015 ja migratsiooniküsimus.

Kuid kui vaadata laiemat pilti, siis ei liigutud radikaalsusse, ja tundub, et mitmes riigis on taas tsentrisse nihkutud. Aga mitte vasakule ega sotsialistide juurde. Sotsialistid ja sotsiaaldemokraadid on üldiselt stagneerunud või jätkuvas allakäigus enamikus riikides, kui jätta kõrvale paar erandit, nagu Hispaania.

Nii mõneski riigis on endiselt lahtine küsimus, kas seal liigutakse nüüd paremtsentri või paremäärmusluse poole. Selle võib otsustada kliimamuutuste debati kulg. Näiteks Saksamaal võime näha suuri muutusi pärast uputusi, mida suurem osa ajakirjandusest seob selgelt kliimamuutustega.