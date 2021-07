USA nimetas uudiseid Haiti valitsuse moodustamise kohta lootustandvaks

Haiti valitsusallikad teatasid varem päeval, et peaministri kohusetäitja Claude Joseph, kes president Jovenel Moïse mõrvast saadik riiki juhtis, astub tagasi ja teisipäeval moodustatakse uus valitsus eesotsas Ariel Henryga. Uuel valitsusel puudub president ning selle ülesandeks saab uute valimiste korraldamine nii kiiresti, kui võimalik.

«Claude Joseph ja Ariel Henry on korraldanud mitmeid töökohtumisi, mille eesmärgiks on laiapõhjalise valitsuse moodustamine, mille peaministriks on Ariel Henry,» kinnitas ametnik. Joseph naaseb uues valitsuses senisele ametikohale riigi välisministrina ja valitsus määratakse ametisse teisipäeval.