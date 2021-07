USA välisminister avaldas toetust Iraani päritolu naisajakirjanikule

Välisministeeriumi eestkõneleja kinnitas, et Blinken vestles Alinejadiga, kes on tuntud Iraani võimude vastase kriitika ja naiste õiguste eest islamimaailmas võitlejana.

USA ja Iraani kodakondsusega Alinejad kirjutas pärast kohtumist Twitteris, et Blinken lubas talle röövimisplaani põhjalikku uurimist.

Iraan mõistis eelmisel nädalal alusetu ja absurdsena hukka USA justiitsministeeriumi süüdistuse, et neli Iraani luureagenti kavatsesid Ühendriikides Alinejadi röövida ja toimetada naine Venezuela kaudu kodumaale.

«USA vaen Iraani vastu pole saladuseks ja see uus süüdistus on täiesti alusetu ja absurdne,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Said Khatibzadeh kommenteerides ajakirjanik Masih Alinejadi väidetavat röövimise plaani.