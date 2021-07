Biden ei süüdista enam Facebooki inimeste tapmises libainfoga

«Me ei ole sõjas või lahingus Facebooki vastu, me oleme lahingus viiruse vastu,» ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Ta lisas, et vaktsiinide kohta käiva väärinfo taga on talle teadaolevatel andmetel tosin inimest.

«Need 12 inimest, kes valeinfot levitavad, kõik kes neid kuulda võtavad saavad kannatada. See tapab inimesi. See on paha informatsioon,» ütles Biden.