Hiina: hoopis USA on küberrünnakute maailmameister

USA justiitsministeerium teatas, et esitas neljale Hiina kodanikule süüdistused seoses kümnete firmade, ülikoolide ja valitsusorganite arvutite häkkimisega Ühendriikides ja mujal aastatel 2011-2018.

President Joe Biden ütles, et rünnakut endiselt uuritakse, kuid võrdles Hiina kübertegevust Venemaa omaga.

«On hästi teada, et USA on tegelnud põhimõttelageda, ulatusliku ja valimatu pealtkuulamisega mitmes riigis, sealhulgas liitlaste seas,» teatas saatkond. «Ta on pahatahtlike küberrünnakute maailmameister.»