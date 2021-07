Landsbergis: Lukašenka tegeleb väljapressimisega

Lukašenka ütles eile, et tema riik on valmis abistama Valgevenest lähtuvas rändekriisis vaevlevat Leedut, kuid ütles, et Minsk ei teeks seda «vastutasuta».

Ta lisas, et võitluseks ebaseadusliku tegevusega piiril, näiteks rände, relvade ja uimastite salakaubaveoga, on vaja suuri vahendeid.

«Pean olukorda hinnates astuma teatavaid samme, et rahvas ei lämbuks, et riiki ei hävitataks. Ja astudes Valgevene rahva vastu neid samme, tahavad nad, et me sellises olukorras neid kaitseksime? Kuulge, see on vähemalt kentsakas.»