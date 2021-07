USA uurib Havanna sündroomi Viini diplomaatide seas

Ühendriikide välisministeeriumi kõneisik Ned Price märkis eile, et president Joe Bideni administratsioon on alustanud juurdlust niinimetatud Havanna sündroomi osas Viini paigutatud diplomaatide ja luureametnike seas.

Väljaandes New Yorker avaldatud artiklist selgub, et üle 20 Viinis tegutseva Ühendriikide riigiteenistuja on kannatanud kummaliste vaevuste käes pärast Bideni ametiaja algust jaanuaris.