Boris Johnsoni endine nõunik sarjab taas peaministrit

Cummingsi sõnul seadis peaminister oma poliitilised eesmärgid inimeludest ettepoole. Cummingsi teatel märkis Johnson mullu sügisel, et suurem osa viiruse tagajärjel surnud britte on juba ületanud keskmise eluea.

Johnsoni seisukoht oli Cummingsi teatel see, et valitsus ei või kukutada Briti majandust vaid selle tõttu, et üle 80-aastased inimesed surevad. Cummingsi teatel vähendas peaminister ka kartusi selles osas, et tervishoiusüsteem võiks saada ülekoormatud.