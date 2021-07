«Aeg hakkab otsa saama»: USA palus Hiinalt abi võitluses kliimamuutuse vastu

«Suure riigi ja majandusliidrina ning nüüd kliimamuutuse suuruselt kolmanda mõjuriga saab Hiina kindlasti aidata juhtida maailma võiduni, pannes piiri ja hakates heidet varakult vähendama sel määrava tähtsusega kümnendil 2020-2030,» ütles Kerry Londonis peetud kõnes.

Endine USA välisminister ja senaator võrdles võitlust kliimamuutuse vastu Teise maailmasõjaga: «See katsumus on nüüd sama terav ja eksistentsiaalne kui ükski varasem.»

«Praegune maailmakord ei tekkinud lihtsalt niisama,» ütles ta.

«Selle lõid liidrid ja riigid, kes olid kindlalt otsustanud tagada, et iial enam ei oleks me nii lähedal kuristikule.»

Kuid ilma piisava kärpeta Hiinalt on praegune eesmärk peatada soojenemine 1,5 kraadini sisuliselt võimatu, lisas Kerry.

Suurbritannia võõrustab kliimatippkohtumist COP26 novembris Glasgow's, kuhu saabuvad läbirääkijad 196 riigist ja Euroopa Liidust koos ettevõtete, ekspertide ja poliitiliste liidritega.

See tippkohtumine on maailma jaoks pöördeline moment, et tulla kokku ja tulla toime kliimaväljakutsega, sõnas USA ametnik.

«Glasgow on see koht ja 2021 on see aeg ning me suudame natuke enam kui saja päeva pärast päästa järgmised sada aastat.»

«Kõige rohkem on meil tarvis tegutseda ning viivitamatult, kuna aeg hakkab otsa saama,» ütles ta.

Maailm peab ehitama Pariisi kliimaleppe vundamendile, sest isegi kui «iga riik täidab oma lubaduse..., siis selle planeedi temperatuur tõuseks jätkuvalt enam kui 2,5 või 3 kraadi Celsisuse järgi,» ütles Kerry.

Ta kutsus ülemaailmsele jõupingutusele emissioonide vähendamiseks 45 protsendi võrra aastaks 2030, mis oleks esimene samm heite netonulli saavutamiseks sajandi keskpaigaks.

«Selguse mõttes, ma ei ütle, et iga riik peab, kavatseb või saab teha samu asju, me ütleme, et iga riik suudab teha piisavalt.»