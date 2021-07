ÜLEVAADE ⟩ USAs on põlengutesse mattunud üle miljoni hektari maastikku

Tulekahjud on USAs paljaks põletanud üle miljoni hektari maad, mida on märksa rohkem kui mullu samal ajal, kui tulest oli laastatud üle 730 000 hektari. Aastatel 2011–2020 on keskmine põlenud maa-ala suurus USAs jäänud 1,4 miljoni hektari juurde, teatas riiklik asutustevaheline tuletõrjekeskus (NIFC). Riiklik valmisolek on põlengutega seoses tõstetud kõrgeimale tasemele.