ÜLEVAADE ⟩ Viiruse kõrval varjutavad Tokyo olümpiat poliitilised dilemmad

Jaapani pealinna sõidab lähinädalateks kokku umbes 11 000 olümpia- ja 4400 paraolümpia­sportlast koos 41 000 treeneri, kohtuniku ja ametnikuga. Kuna koroonaviirus levib Jaapanis siiani ning elanikest on vaktsineeritud vähesed, soovib enamik jaapanlasi, et Tokyo mängud ära jäetaks. Nõudele lisab käredust asjaolu, et juba on olümpiakülas tuvastatud esimesed nakatunud.