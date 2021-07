Vabaühendus: Macron oli Pegasuse nuhkvara võimalik sihtmärk

«Me leidsime need numbrid, kuid ilmselgelt ei saanud teha Emmanuel Macroni telefoni tehnilist analüüsi määratlemaks, kas see oli pahavaraga nakatatud,» ütles ühenduse Forbidden Stories juht Laurent Richard telekanalile LCI.

«Kuid see näitab igal juhul, et eksisteeris huvi seda teha,» lisas ta.

«Kui see fakt kinnitust leiab, on see ilmselgelt väga tõsine,» lausus Macroni kantselei kõneisik.