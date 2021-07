WHO juht: maailm on COVID-19 leviku peatamises ebaõnnestumas

Ta väljendas lootust, et olümpiamängud on «lootuse sõnum» pandeemiast väsinud maailmale.

«Pandeemia on test, milles maailm on ebaõnnestumas. Surnud on üle nelja miljoni inimese ja veel paljud surevad. Juba sel aastal on surmade arv rohkem kui kahe korraga ületamas kogu eelmise aasta arvu,» ütles Tedros.