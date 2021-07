Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas täna, et Delta tüvi muutub järgnevate kuude jooksul maailmas dominantseks. Rooma maksab nüüd aga karmi hinda jalgpalli EMi võitmise järel toimunud pidude eest, sest nakatumiste arv Itaalia pealinnas on tiitlivõidu järel hüppeliselt kasvanud.