Nausėda allkirjastas välismaalaste seaduse muudatused

Samas märkis riigipea, et varjupaigataotlejate õigusi ei tohi kitsendada rohkem kui vajalik ja juhtis seimi tähelepanu, et seaduse puudused tuleb kiiresti kõrvaldada.

«Seimis kiiruga vastuvõetud seadus on inimõiguste osas auklik. Kuid praegusel ajal on ohtlik omada auklikku rändepoliitikat. Praegu on parem omada sellist seadust, kui jätta Valgevene-Leedu piiri äärmusliku rände taltsutamiseks vahendid andmata. See saadaks rände lähteriikidele täiesti vale sõnumi,» ütles president.