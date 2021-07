Rootsi tahab karmistada karistusi noortele vägivalla tõttu

Valitsus tahab parlamendilt heakskiitu ettepanekule tühistada süüaluste vanuses 18-20 karistuste automaatne vähendamine, kui tegemist on tõsiste kuritegudega nagu mõrv, tapmine, vägistamine, relvastatud rööv ja tulirelvakuritegu, ütles justiitsminister Morgan Johansson.

«Parem on sihikule võtta kuriteod, mida sooritavad need, kes viivad neid kuritegusid läbi süstemaatilisel viisil ja on kriminaalse elustiiliga,» ütles Johansson pressikonverentsil.