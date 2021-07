«Peaksime üsna kohe pärast 22. juulit hakkama rääkima sellest, kuidas Norra tuleb toime äärmusluse ja radikaliseerumisega. Kuidas sai Breivikist see, kes temast sai? Kuidas me võinuks teda takistada sinna jõudmast? Kus me ebaõnnestusime ühiskonnana?» ütles ajalehele VG Bjørn Ihler, kes 19-aastasena oli Utøyal vasakpoolse Töölispartei noorteühenduse (AUF) laagris terroristiga silmitsi ning pääses napilt tema kuulide eest. «On olnud hirmutav vaadata, kui vähe on pärast toimunut selles suhtes juhtunud. Nii palju asju pandi kalevi alla,» lisas ta.