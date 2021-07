Tokyo olümpia avamistseremoonia juht vallandati holokausti nalja tõttu

Kobayashi 1998. aastal tehtud sobimatu kommentaar avaldati vahetult enne reedel toimuvat olümpiamängude avamist. Tegemist on võimalikku telesaadet ettevalmistava videokommentaariga.

«On tulnud päevavalgele, et ühe kunagise esinemise puhul kasutas ta keelt, mis oli traagilise ajaloosündmuse suhtes mõnitav,» ütles Tokyo mängude juht Seiko Hashimoto ajakirjanikele.

Sketšis püüdsid Kobayashi ja ta lavapartner etendada laste telesaate meelelahutajaid. Kobayashi viitas paberist välja lõigatud nukkudele ja ütles, et nendega võiks «mängida holokausti».

Mõned online-kommentaatorid nõudsid, et osalised peavad vastutama, ehkki teised meenutasid, et sketš on üle kahe aastakümne vana.