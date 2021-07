India uurib esimest inimese surma linnugripi tagajärjel

Poiss elas Gurgaonis New Delhi lähistel ja kannatas ka leukeemia ja kopsupõletiku käes.

Genoomi järjendamine ja viiruse isoleerimine käib ning alustatud on epidemioloogilist uuringut, teatas ministeerium kolmapäeva õhtul.

Linnugrippi haigestuvad tavaliselt linnud, viiruse kandumine inimeselt inimesele on erakordselt haruldane.

Ministeeriumi teatel kuulus viirus antud juhul H5Nx alatüüpi, mida peetakse murettekitavaks, sest see on tuntud äärmiselt ohtlike tüvede poolest.

H5N1 avastati esmalt 1997. aastal ja see levis laiemalt aastail 2003-2011. Aastal 2013 avastati H7N9, mis on alates sellest ajast nakatanud 1668 inimest, surnud on 616, teatas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon.